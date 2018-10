Il day after la tragedia die dello schianto dell'elicottero del presidente, proprietario del club inglese, un'ora dopo il termine della partita pareggiata con il West Ham, proseguono i lavori di indagine e di identificazione dei corpi coinvolti nell'incidente.Il tecnico delconferma a France Info di stare bene dopo la schianto dell'elicottero presidenziale: "E' una tragedia per il club, il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari e voglio rassicurare tutti quelli che si sono preoccupati per me. Sono terribilmente triste ma sto bene".Il Leicester ha confermato che la gara in programma oggi fra il Leicester Women, la squadra femminile delle Foxes, contro il Manchester United femminile è stata ufficialmente rinviata.Secondo la ricostruzione della BBC i piloti del velivolo hanno perso il controllo poco fuori dallo stadio con l'elicottero che si è prima girato vorticosamente su sè stesso prima di schiantarsi al suolo dove ha immediatamente preso fuoco. Una volante della polizia è accorsa immediatamente sul posto, ma i due poliziotti che hanno cercato di prestare i primi soccorsi non sono riusciti a raggiungere l'interno del velivolo per la potenza delle fiamme scaturite dal mezzo.Arrivano conferme dalla stampa inglese.al momento dello schianto.dato che le forze dell'ordine accorse sul posto non sono riuscite a fare irruzione nel mezzo data la potenza delle fiamme nei primissimi minuti dopo lo schianto.