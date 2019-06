Un lutto incredibile sconvolge il mondo del calcio, in particolare quello spagnolo. E' morto tragicamente in un incidente stradale, all'età di soli 35 anni José Antonio Reyes, calciatore che ha legato la propria carriera soprattutto alle maglie di Siviglia, Real Madrid, Atletico Madrid e Arsenal e ha vestito la camiseta della sua nazionale in 21 occasioni. Dalla scorsa stagione, dopo l'esperienza in Cina tra le fila del Xinjiang Tianshan Leopard, era tornato in Spagna per difendere i colori dell'Extremadura.



Nel suo palmares ci sono una Premier League, una Coppa d'Inghilterra e un Community Shield con l'Arsenal, una Liga col Real Madrid allenato da Fabio Capello, una Coppa di Lega portoghese, 4 Europa League tra Atletico Madrid e Siviglia e una Supercoppa Europea.





No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 giugno 2019