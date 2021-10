Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Armando Zamparini, figlio dell'ex presidente del Venezia e del Palermo. Il ragazzo 23enne è stato trovato senza vita ieri mattina in una stanza d'albergo a Londra, dove si era trasferito per motivi di studio. Non è ancora chiara la dinamica della morte. Maurizio Zamparini, insieme alla moglie e madre di Armando Laura Giordani, ha raggiunto l'Inghilterra per il riconoscimento del corpo.