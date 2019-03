Nuove vicende della tragedia Sala, l'attaccante argentino morto in seguito a un incidente aereo mentre stava per iniziare la sua avventura al Cardiff. Come riporta BBC Wales, il pilota del velivolo che si è schiantato nella Manica, David Ibbotson, non era qualificato per volare nelle ore notturne. Il motivo? Era daltonico e aveva bisogno di occhiali per la visione ravvicinata, per questo gli era stata applicata questa limitazione sulla patente di guida del Regno Unito.



Era il 21 gennaio, il giorno dello schianto. E l'aereo decollò alle 19, un'ora e 10 minuti dopo il tramonto. Per voli notturni si intendono "mezzora dopo il tramonto e mezzora prima dell'alba". Inoltre, essendo daltonico, Ibbotson non riusciva a distinguere tra le luci verdi e rosse, elementi chiave per volare al buio, come riporta BBC Wales. Nuovo capitolo di una tragedia che regala sempre elementi nuovi.