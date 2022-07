Tragedia a 3500 metri, sulla Marmolada, nella provincia trentina delle Dolomiti. Nel pomeriggio infatti si è staccato un seracco di ghiaccio: il bilancio ad ora parla di 6 morti, 8 feriti di cui uno grave, una decina i dispersi. Il crollo sarebbe avvenuto nei pressi di Punta Rocca, sulla via che normalmente si percorre per raggiungere la vetta: le ricerche sono ancora in corso per verificare la presenza di altre persone. In questi giorni sulla Marmolada era stato raggiunto il record di temperatura: 10 gradi in vetta.