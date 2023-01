Nella notte. Un sesto ragazzo, a bordo della Fiat 500 che si è ribaltata, è in gravi condizioni.Su Corriere.it,scrive un accorato e drammatico pezzo per dire basta a questa strage quasi quotidiana sulle strade italiane.dopo esser stato travolto da un pirata della strada sulla Cristoforo Colombo. Francesco, tifoso della Roma, era stato ricordato con commozione all'Olimpico pochi giorni dopo.Di seguito l'articolo disul Corriere, che pubblichiamo per cercare di dare un piccolo contributo a sensibilizzare maggiormente chi di dovere su questo drammatico tema, perché il tempo dei però è finito.Ogni maledetto giorno. In tanti modi diversi ma con la fine sempre uguale. È finito il tempo dei però. Però cosa vuoi che faccia una birretta in più. Però io so guidare. Però succede perché succedeva anche prima. Però io pago auto bollo e parcheggio e allora cosa vuoi da me? Però dove si sta in 5 si sta anche in 6. Però le cinture di sicurezza si mettono solo davanti. Però ho la patente da 40 anni e non mi serve un corso di aggiornamento. Però a scuola insegnassero la matematica e non l’educazione stradale. Però più capita agli altri e meno, statisticamente, capita a me.Però le zone 30 rallentano. Però mio cugino dice che in Germania… Però a volte se la cercano. Però che palle con queste storie sempre di morti. Però ci stanno togliendo le libertà a una a una. Però sono ben altri i problemi. Però se vai piano sei uno sfigato. Però i pedoni. Però i ciclisti. Però i monopattini. Però questa strada non la riparano mai. Però. Però. Però.