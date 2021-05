il secondo azionista della, di cui possiede l'11.3%, ha attaccato sia il club bianconero che il Manchester United (di cui possiede una quota) per la decisione portata avanti da Agnelli e i Glazers di creare la Superlega. Al Financial Times i Train hanno mandato una lettera aperta in cui si parla apertamente di "Sorpresa e delusione per il danno reputazionale che Juventus e Manchester United si sono procurati"."L’approccio agli investimenti di Lindsell Train si basa sull’effettuazione di investimenti a lungo termine in società che possiedono brand e franchising unici. Come parte di questa strategia, abbiamo investito per molti anni in tre grandi squadre di calcio quotate in borsa: Celtic, Juventus e Manchester United, nei nostri conti globali e britannici.man mano che il seguito del calcio si espande e i media digitali consentono ai fan di interagire più profondamente con i club che supportano. Come per tutte le nostre partecipazioni, non siamo investitori attivisti nei club, ma interagiamo regolarmente con i dirigenti senior, di solito alla pubblicazione dei risultati finanziari., per garantire che rimangano in grado di affrontare le inevitabili oscillazioni delle prestazioni in campo. Questa è stata una preoccupazione particolare per noi negli ultimi 15 mesi, poiché il COVID ha abbattuto i ricavi di molte società sportive.L’annuncio della European Super League (“ESL”) ad aprile è stato una sorpresa per noi. In risposta, abbiamo chiesto e abbiamo tenuto incontri con tutti e tre i club (incluso il Celtic, anche se non era un membro dell’ESL).Soprattutto, li abbiamo esortati a tornare a trattative rispettose con tutti i membri della comunità calcistica per lavorare per scopi reciprocamente vantaggiosi. Continuiamo a monitorare attentamente gli eventi man mano che si svolgono, considerando le loro implicazioni per il nostro caso di investimento […]".La Juve, interpellata dal Financial Times, ha confermato l'incontro, ma ha contestato il contenuto: "Purtroppo il contenuto dell’incontro sembra molto diverso da quello che è stato riportato".