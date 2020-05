Intervistato da CasaDiMarzio l'ex centrocampista del Palermo, Aleksandar Trajkovski, ha svelato un retroscena di mercato legato al Milan:

"C’è stato qualcosa la scorsa estate, ma non è stato abbastanza. Un po’ c’ho sperato, ma le cose non vanno come vogliamo, poi alla fine sono andato a Maiorca. Questo è il calcio, ci sono vari incastri. Ho avuto qualche offerta in Italia. Quando è arrivata quella del Maiorca ho pensato di provare questa esperienza in Spagna, per cambiare un po’ e provare il calcio spagnolo. Magari un giorno tornerò in Italia".