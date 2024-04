Tramoni, rientro col botto dopo 7 mesi: doppietta in Pisa-Palermo, per festeggiare la cittadinanza italiana

Un ritorno decisamente convincente quello di, che - dopo- non solo decide la vittoria del Pisa in rimonta contro il Palermo, ma lo fa con unanel finale del match. Nel 4-3 maturato nel pomeriggio sul campo dell'Arena Garibaldi, il nome dell'attaccante ex Cagliari e Brescia è stampato a caratteri cubitali.Matteo Tramoni, ala sinistra del Pisa, era ai box da tempo a causa di un infortunio patito alla seconda giornata. Una partita che rappresentava l'esordio stagionale in B della squadra pisana, considerando che la prima giornata con il Lecco era stata rinviata per le note vicende legate all'ammissione dei neopromossi nel campionato cadetto. Un inizio sfortunato in cui tra l'altro Tramoni, prima di lasciare il campo a causa di quella che poi si sarebbe rivelata una. Era ile quella era stata l'ultima apparizione ufficiale di Tramoni. L'ultima fino a oggi, giornata in cui è tornato e lo ha fatto in grande stile.

Gli sono bastatiin campo avvenuto al 78' per trovare il gol del momentaneo 3-3, nella sfida con il Palermo di questo pomeriggio. Ma non gli è bastato salvare un punto importante per il Pisa (che galleggia al limite della zona playoff), Tramoni ha voluto spingersi oltre.: Tramoni stoppa al limite dell'area un pallone allontanato dalla difesa rosanero e disegna un rasoterra preciso che fa saltare in piedi tutto lo stadio. L'attaccante pisano sembra non crederci, ma è tutto vero. Dopo un calvario infinito, la gioia di segnare una doppietta decisiva è grandissima e si mischia a quella dei compagni che lo travolgono a festeggiare un ritorno eccezionale.

Matteo Tramoni è, motivo per cui è originariamente di. Il nome suggerisce però le evidenti origini italiane, che lo hanno spinto infatti ad avviare le pratiche per la richiesta del passaporto italiano già all'inizio della stagione. Il via libera è arrivato in questo senso proprio pochi giorni fa, quando. Sia per Matteo sia peranche lui in forza al Pisa. Tutti due, dunque, sono teoricamente eleggibili per la nazionale azzurra, nonostante a livello giovanile si contino per entrambi diverse presenze con la Francia. Per Lisandru, in particolare, potrebbe già arrivare la chiamata del ct dell'Under 21 Carmine Nunziata in vista dei prossimi impegni.