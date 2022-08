E’ arrivato con la condanna di dover essere decisivo, con tanti fardelli sulle spalle da doversi pian piano togliere., nonostante in campo avesse dimostrato di essere spesso decisivo.Non voglio rischiare di essere di parte, perciò lascio che questa mia convinzione venga supportata dai fatti.Da avversario ho sempre temuto Calhanoglu,. Credo che Hakan sia in grado di fare tutto, ha il piede fino, ha il tempo giusto per gli inserimenti, segna, regala assist ai compagni grazie anche alla innata capacità di battere in modo esemplare i calci piazzati. Forse chi lo vedeva trequartista non ha realizzato fino in fondo le capacità del giocatore turco., diventando un interno di centrocampo che si è inserito da subito alla grande tra la coppia di “gemelli” Barella-Brozovic e, sia chiaro, non era affatto facile.ha costretto Marotta e Ausilio a darsi da fare.Il peso di dover sostituire Eriksen era notevole. Il danese per i tifosi nerazzurri significava tantissimo, lo amavano per tutta la storia che si portava dietro. Eriksen era arrivato tra l’entusiasmo generale ma Conte, prima di dargli importanza, ha aspettato un anno intero. Il tifo nerazzurro non ha mai smesso di aspettarlo ma quando Marotta ha parlato apertamente di una sua possibile cessione gli stessi tifosi si erano preparati all’inevitabile.. Ora Eriksen veste la maglia rossa dello United, la sua vita va avanti e il suo calcio non ha smesso di essere espresso.. Come fatto prima chiamo i numeri a sostegno della mia tesi:. Si parla dunque di 220 partite tra Milan e Inter con 41 gol e 61 assist. Non sono dati da uno qualunque ma di. Inzaghi ha capito subito la portata e lo spessore del turco,. Da mezzala Calha può mostrare tutto il suo valore non solo per il suo enorme bagaglio tecnico ma anche per il suo spirito di sacrificio in favore dei suoi compagni e della squadra.