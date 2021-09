Ormai ci siamo,il suo posto ad una nuova generazione.Fa un po’ strano perché ormai eravamo abituati a urlare il suo nome e,. La storia di Samir la conosciamo tutti,in silenzio per sostituire uno dei migliori numeri uno della storia interista:Non era facile il compito di Samir, soprattutto perchée, dopo tanti successi, stava scivolando in uno dei periodi più difficili della sua storia. Eppuree e guadagnare quindi un palcoscenico che, essendoavrebbe meritato. Samir ha trascorso anni duri senza mai però creare problemi, ha resistito e alla fine è stato ripagato,Ma adessoabbia il dovere di guardare al futuro e di girare quindi pagina. Non è un mistero che la dirigenza nerazzurra abbia più di un nome in agenda. In questi ultimi mesi peròConosco il giocatore da parecchi anni e, sin dal primo momento in cui l’ho vistogiocare, sono rimasto davvero impressionato. Nato in un piccolo paese del Camerun Onanache lo prese nella sua accademia dopo che un suo osservatore glielo segnalò. Proprio un eroe del Triplete lanciò quindi la carriera dell’attuale portiere dell’Ajax.Nel 2015 dalla cantera del Barca Onana si trasferì all’Ajax B guadagnandosi l’anno dopo la prima squadra. Correva l’anno 2016 e i lancieri avevano appena perso l’allenatore De Boer (approdato con disastrosi risultati proprio all’Inter) e il portiere Cillessen trasferitosi proprio al Barcellona.Da lì in poiForte e veloce di riflessi fra i pali, bravo nelle uscite soprattutto quelle basse e ottimo a coprire lo specchio della porta,. Nonostante la squalifica per doping (farmaco usato dalla moglie assunto per sbaglio) che scadrà il 4 novembre, Onana si sta già allenando per rientrare in forma partita.Overmars su questo è stato molto chiaro: “Abbiamo deciso che André inizierà gli allenamenti di squadra con lo Jong Ajax (la nostra Primavera). Ora siamo andati avanti senza di lui e abbiamo acquistato due portieri proprio durante la sua squalifica. Entrambi sono importanti, uno esperto e uno di talento. La squadra ha già iniziato la stagione ed è in fase di costruzione”.Ovvio cheOnana, che nel 2019 è stato inserito nel migliori 10 portieri del mondo dalla rivista France Football, sembra però essere entrato nei decisi radar di Marotta e Ausilio.Onana è giovane, già pieno di esperienza internazionale e capace di garantire tanti anni ad alti livelli con margini di miglioramento ancora molto elevati. Insomma. Non sarà facile per lui ma per chi arriva da lontano di impossibile non c’è niente.