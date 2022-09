Ci si aspettava una reazione dopo il derby perso ma l’Inter, al di là della sconfitta, contro il Bayern ha dimostrato di essere ancora parecchio indietro a livello psicofisico. Il turnover di Inzaghi non ha prodotto miglioramenti. Ora contro il Torino i nerazzurri non potranno più sbagliare dopo aver già perso tre partite in questo inizio di stagione.



Il confronto ad Appiano tra dirigenza, staff tecnico e giocatori pare aver contribuito a cambiare alcune gerarchie e a chiarire situazioni fini ad ora poco considerate. Onana, finalmente titolare in Champions, ha dimostrato di poter essere il successore di Handanovic che contro il Toro tornerà tra i pali. Capitolo società: la voce di una possibile cessione da parte della famiglia Zhang diventa sempre più insistente. Dobbiamo forse prepararci ad un cambio della guardia al vertice?