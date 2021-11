Da quando siamo tornati a disputare la Champions il nostro percorso si è sempre fermato ai gironi eliminatori. E’ successo con Spalletti e due volte con Conte, sempre all’ultima giornata sempre con la speranza di entrare tra le migliori 16 spezzata all’ultimo respiro.Finalmente ci siamo riusciti, la squadra l’ha meritato sul campo e Simone Inzaghi può festeggiare il raggiungimento del suo primo obiettivo dichiarato fin dal principio della sua nuova avventura. Lo ha detto chiaro Simone il giorno del suo insediamento come tecnico nerazzurro: “L’Inter non arriva agli ottavi di Champions da dieci anni, è un periodo troppo lungo e il mio obiettivo è riportarla lì dove merita, tra le grandi d’Europa”.Il mister è stato di parola, dopo un inizio di girone tanto difficile quanto sfortunato con un punto in due partite e l’ultimo posto in classifica l’Inter si è riscoperta vincente,I campioni d’Italia hanno giocato una grande partita rimanendo solo troppo imprecisi e frettolosi davanti con un Dzeko stranamente fuori partita. Nel secondo tempo il bosniaco si è ricordato di essere un campione decisivo per le sorti della sua squadra, i compagni che stavano giocando una grande partita avevano bisogno di lui e lui non si è più fatto attendere.Edin è tornato ad essere cigno dopo un primo tempo da brutto anatroccolo, ha sfruttato la vena incredibile di un Perisic sempre più devastante segnando quei due gol che hanno fatto volare l’Inter agli ottavi di Champions.E’ solo il primo obiettivo raggiunto, la strada è ancora lunga e di traguardi da tagliare ce ne sono molti,L’Inter di Simone si sta pian piano plasmando, l’equilibrio di squadra che fino a qualche settimana fa sembrava una chimera è ormai consolidato. Certo si può e si deve ancora migliorare tanto ma le basi sono solide e il gruppo è di quelli che sanno remare insieme dalla stessa parte.Vorrei anche parlare di alcuni singoli. Gli allenatori non lo fanno giustamente quasi mai ma credo che una parola per qualcuno vada spesa.In due partite decisive come quelle contro Napoli e Shakhtar Andrea è stato dominante, pulito negli anticipi e sempre puntuale e intelligente. Questo è il giocatore che tutti avremmo voluto vedere sin dal primo anno, ma ognuno ha il suo percorso e Ranocchia sta risultando importantissimo adesso che l’Inter è una squadra vincente e ha bisogno anche di lui.Bravo Andrea te lo meriti!E poi c’è Perisic che io da tifoso e critico ho sempre “amato e odiato”. Ivan per me era il classico giocatore dalle potenzialità enormi ma che lasciava a casa la necessità numero uno per una squadra: la continuità.Aiuta la squadra e il suo contributo da leader è diventato fondamentale. Così ti voglio Ivan!Che dire di Calhanoglu? Una prestazione mostruosa che segue i grandi match giocati contro Milan e Napoli,Gli altri si confermano per la garanzia che sono: Brozo, Darmian, Bare, Lauti, Skriniar, Bastoni, senza dimenticare l’assente De Vrij, la personalità di D’ambro e tutti gli altri campioni d’Italia in carica.Quando Correa (che comunque è già stato più volte decisivo) e Dumfries si ambienteranno definitivamente l’Inter potrà solo giovarne e migliorare ancora. La strada è lunga e tortuosa ma il cammino deve continuare ad essere questo.