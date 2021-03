Inter-Atalanta è stata una partita ossimoro, è un po’ come il classico “ghiaccio bollente” ripetuto in una frase qualunque. Un ossimoro perché parlare di un risicato 1- 0 con 5 tiri in porta totali e con pochissime occasioni da gol in una partita tra i 2 migliori attacchi del campionato ha davvero dell’impossibile.Non è stato così, entrambi i tecnici hanno studiato la partita nei minimi dettagli, si temevano e si conoscevano.Entrambe le squadre si sono studiate, non hanno voluto concedere all’avversario la possibilità di sfruttare le loro armi migliori, Conte ha chiuso ermeticamente ogni spazio, la sua squadra ha limitato gli accessi il più possibile fermando la veemenza della dea e la qualità tecnica degli undici di Gasperini.Il risultato è stato quello visto sul campo, partita bloccata, uno scacchiere immobile scombinato da una “zuffa” su calcio da fermo.La partita si poteva solo sbloccare così. Ci era infatti andata vicina l’Atalanta con Zapata e Djimsiti proprio su calcio d’angolo nel giro di 30 secondi, Handanovic prima e Brozovic poi hanno salvato la porta dell’Inter.L’episodio è arrivato e ha sorriso agli uomini di Conte, Skriniar in mischia si riscopre rapace d’area e risolve la partita. Tre punti di un’importanza enorme per il cammino nerazzurro e per il morale della truppa.. La classifica sorride ma 12 giornate sono davvero tante per sbilanciarsi su qualcosa di definitivo.Per un anno intero il camerunese ha fatto la spalla di Milito rinunciando ai gol in nome della vittoria di squadra, Lautaro contro l’Atalanta ha svolto lo stesso compito facendolo alla grande, si è sacrificato per il bene del gruppo e per ottenere una vittoria tanto importante quanto sudata e difficile.Nei big match l’Atalanta fino a qui aveva sempre vinto pareggiando solo a Torino contro la Juve, ha segnato 4 gol alla Lazio in trasferta, ha vinto 3-0 a Milano contro il Milan all’epoca capolista, ha “stracciato” 4-1 la Roma e ne ha rifilati 4 pure al Napoli. Che avrebbe dovuto fare l’Inter? Consegnarsi all’avversario facendogli sfruttare i suoi punti di forza?. Chi ha affrontato a viso aperto l’Atalanta le ha sempre prese e Conte ha studiato e imparato. Ha vinto! Non si può poi non considerare la difficoltà enorme di tenere alta l’intensità e l’attenzione difensiva per 90 minuti contro un avversario di tali capacità fisiche e tecniche.L’Atalanta è ormai una big e va affrontata con il rispetto che le si deve.L’Inter è stata umile e determinata, sapeva quale fosse l’obbiettivo e le armi che le sarebbero servite per raggiungerlo. Quindi sì, per me l’Inter ha giocato bene, davvero bene. Handanovic ha fatto 2 parate per quanto importanti che vanno a pareggiare gli interventi decisivi di Romero e Djimsiti sulle 2 ripartenze di Lukaku.