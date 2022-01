Dopo la contestata sconfitta piena di polemiche all’andata all’Olimpico. Il periodo di fuoco nerazzurro che doveva cominciare a Bologna è partito nella fredda serata di Milano contro la, unica squadra ad oggi ad aver battuto gli uomini di Inzaghi in campionato. Non è stata una passeggiata;, ha abbassato insolitamente il baricentro della sua squadra praticamente rinunciando ad attaccare. Immagino con quanto sacrificio l’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juve abbia messo in atto questo piano tattico ma solo per poco non ha raccolto i frutti di questa insolita scelta.. La Lazio ha dovuto inchinarsi di fronte all’ottava vittoria consecutiva dei nerazzurri che, pur se orfani di un sempre più fondamentale, hanno offerto una prova concreta e di spessore con unche nonostante mai rubi l’occhio in fase tattica è risultato più che mai utile soprattutto nel contrastare fisicamente Milinkovic-Savic.. Gli ultimi sei punti ottenuti contro Torino e Lazio hanno infatti avuto la firma decisiva di chi parte da dietro ovverocontro i granata,(anche uomo assist) econtro i biancocelesti.. Anche questo può e deve essere letto come un segnale forte, perché nelle serate di scarsa vena offensiva Inzaghi può sempre contare su qualcun altro. Dando un occhio alle statistiche l'Inter ha così ottenutoe Skriniar ha realizzato tre reti (tutte di testa) in 18 giornate di campionato, tante quante quelle messe a segno in 32 partite giocate nella scorsa stagione.In una stagione non si può pensare di essere sempre al top e pure sul finire della scorsa stagione l’Inter ha avuto un piccolo calo riuscendo però a ottenere vittorie importanti con mestiere e determinazione. Anche così si arriva fino in fondo. Contro la Lazio di Sarri è stata una vittoria di grinta e di carattere. I campioni in carica stavano controllando dopo il gol di Bastoni ma una distrazione fatale ha consentito adi pareggiare. Poteva esserci un contraccolpo che l’Inter ha evitato.La testa ovviamente adesso sarà rivolta alla sfida contro lanella, in programma mercoledì sera a San Siro: Simone Inzaghi ritroveràdopo la squalifica, e potrà contare sul ritorno a pieno regime di, ormai pienamente recuperato dalla positività al Covid. La finale contro la squadra di Allegri sarà ricca di fascino e di significato. Un trofeo è sempre qualcosa di speciale soprattutto se lo si gioca contro una rivale storica.I guai dei bianconeri orfani di, che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, non dovranno avere influenze sull’atteggiamento dei nerazzurri. All'attaccante bianconero l'Inter ha voluto mandare, via Twitter, un messaggio di in bocca al lupo a cui mi unisco con sincero affetto: "Ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide!".Il tour de force nerazzurro è appena iniziato, e, cari interisti, sapete già che non ci sarà spazio per rilassarsi.