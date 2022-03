Non si può più parlare nemmeno di occasione buttata,Le avversarie dei nerazzurri, fino ad un mese fa, entravano in campo quasi rassegnate alla sconfitta ora inveceLa squadra di Inzaghi, non si capisce come mai, fa u, manifesta una grande confusione e pochissima autostima.I tifosi dell’Inter rimangono increduli di fronte allo spettacolo che si trovano a dover osservare giornata dopo giornata.Funzionava tutto e la classifica sorrideva tanto cheo a favore dei nerazzurri.nessuno pensava che quei due gol in pochi secondi avrebbero ribaltato di sana pianta anche tutto l’esito del campionato e della stagione nerazzurra.a squadra di Inzaghi è riuscita nell’impresa di intraprendente un cammino da squadra di medio bassa classifica ottenendoLa domanda è come sia possibile che un gruppo forte come quello nerazzurro si sia sgretolato in pochi passi al primo momento di difficoltà.Si comincia a credere che qualcosa nello spogliatoio si sia rotto. Viene da pensare questo perché ormai la scusa della stanchezza non regge piùn gruppo di campioni che hanno appena vinto non dovrebbero avere bisogno di motivazioni per mangiare l’erba e avere quella giusta rabbia per voler stare davanti ai rivali di sempre., forse alle prime difficoltà con questa situazione il gruppo non rema dalla stessa parte e a tirare la carretta devono alla fine essere sempre gli stessi. Un errore a monte che forse abbiamo sottovalutato accecati dalle vittorie di fine 2021 e inizio 2022. Per molti interisti la situazione è ancora recuperabile.. Spero di avere torto e che gli ottimisti alla fine abbiamo ragione.