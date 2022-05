Così è stancante.Ma si vede che non ci è concesso,, sull’orlo del burrone troviamo sempre la nostra comfort zone. Siamo così, ci piacerebbe stare seduti sul divano a goderci le sofferenze altrui sorseggiando un cocktail, magari in riva al mare e invece, volenti o nolenti, ci ritroviamo a dover stare in equilibrio su una corda nell’intento di raggiungere la meta prima di perdere l’orientamento e cadere nel vuoto.che, in questo momento, hanno in mano il loro e il nostro destino.(le poche residue di questa stagione), il lavoro del tifoso nerazzurro purtroppo non finisce lì.: Genoa, Lazio, Fiorentina e Verona.Si potrebbe citare, per rendere l’idea del nostro livello di ansia, il famoso meme in cui in una foto un ingrigito signore dichiara di avere 25 anni e di non essere stressato dal tifare Inter. Siamo stanchi, forse stremati ma mancano ancora due partite, anzi tre anzi, se arriviamo fino all’ultima giornata, cinque considerando anche i match dei rossoneri. Troppo, davvero troppo!e solo due le squadre a cui l’Inter può affidarsi per un ultimo colpo di coda.e, per sperare di ottenerla, avrà bisogno dell’intera posta in gioco.La situazione dei sardi è critica ma il gol di Altare al minuto 95 segnato a Salerno ha ridato speranza ad una squadra che in quel momento aveva praticamente due piedi all’inferno. L’Inter ovviamente deve fare il suo, la speranza nerazzurra non può prescindere dalla vittoria in terra sarda ma ovviamente sarebbe tutto inutile se il Milan dovesse continuare a macinare vittorie.e di non lasciare niente di intentato. Poi, se sarà sconfitta, si lascerà posto agli applausi per i vincitori., la quarta quest’anno dopo le due in campionato e la finale di Supercoppa.Il rush finale del campionato non passerà da Roma ma sarà una tappa importante per il futuro nerazzurro dopo una stagione così lunga, sofferta e pesante.