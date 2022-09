In casa Inter si sorride dopo le ultime due vittorie contro Torino e Viktoria Plzen. I tifosi interisti però non smettono di pensare a quello che sarà il futuro di uno dei loro beniamini: il contratto di Skriniar scade a giugno e va rinnovato al più presto. Il difensore nerazzurro non si sbilancia ma, nell’intervista pre-partita, regala una speranza di rinnovo ai tifosi e a tutto il mondo Inter!