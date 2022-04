non fai tempo a gioire per una tua vittoria che devi soffrire per i tre punti ottenuti dai tuoi avversari, insomma un continuo sali scendi degno delle più spericolate montagne russe.Così è difficile però, se sei tifoso viscerale, mantenere un equilibrio, le emozioni prendono il sopravvento e il buon senso di molti svanisce lasciando spazio all’isteria senza senso.. No qui in Italia non succede, se subisci un torto e qualcuno tenta di farti notare che in un certo momento in una data partita hai avuto anche un favore ti saltano addosso come cavallette affamate di vendettaDa quel tunnel non se ne esce purtroppo, il dialogo entra in un buco nero dove tu hai torto e devi stare zitto e gli altri hanno ragione. Si può perdere anche solo 15 minuti di tempo per tentare di convincere di qualcosa qualcuno che non vuole sentire ragioni? Ovvio che no, si depongono le buone intenzioni e si lascia il terreno di confronto senza troppi rimpianti.Sta poi di fatto cheper ottenere il boccone più grosso sulla tavola.a suo modo e ottenendo di nuovo la testa della classifica.Non sarà semplice, non solo perché il Bologna è una squadra che sta ottenendo grossi risultati e che fa volentieri soffrire tutte ma anche perché essere sempre condannati alla vittoria non è cosa facilmente sostenibile. Ormai ogni partita è accompagnata dalla frase “devi vincere”, purtroppo è però così, a questo punto del campionato se vuoi ottenere il massimo l’unica via è quella della vittoria.a cui nessuno era preparato.Ora però maggio è alle porte e recriminare sul passato non serve a nulla.La squadra di Sinisa ha trovato un suo equilibrio e una sua fame che prescinde dalla situazione di classifica. I rossoblu danno l’anima contro chiunque e l’Inter non farà eccezione. È lo sprint finale e ogni piccolo centimetro concesso può diventare fatale.