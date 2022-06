Se devo essere sincero mi sembra un tantino esagerato. Se dovessi dare retta a tutte le voci sentite fino ad oggi avrei davanti ogni giorno una squadra diversa.e avrei già in rosa Dybala e altri mille nomi di difensori sconosciuti ai più oltre ai volti noti di Bremer e Milenkovic., perché a ogni pseudonotizia riportata, pronta ad essere smentita il secondo dopo, si mette in moto un vortice die fantasiosi pronti ad accompagnare il classico e sempreverde #suningout.Non posso ovviamente controllare i fiumi di parole che ogni giorno si sprecano su Twitter però ho la libertà e, per fortuna, Il buon senso di non farmici influenzare.dopo la beffa di questa stagione. In casa Inter la delusione per il mancato scudetto si è subito trasformata in motivazione per cercare di raggiungere quella importantissima seconda stella sfumata quest’anno, quando era lì alla portata. Marotta non ha digerito la sconfitta e si è buttato anima e corpo nel suo lavoro, vuole tornare a vincere e vuole farlo già nella prossima stagione. Quindi. Per questo non entro nel merito dei nomi, non mi occupo di mercato e lascio questo ingrato lavoro a chi lo sa fare sul serio, maSo che potrebbero esserci delle partenze maLa cosa che mi preoccupa, o meglio, che mi lascia perplesso è che. Insomma per dirla in parole povere, se per Dybala spendi 50 milioni va bene e si fa un plauso alla proprietà che investe soldi, se invece arriva gratis è una ruota di scorta buona per chi non ha un euro da spendere.Ma capisco che nell’era dei “tutti esperti di finanza” ormai si lotti contro i mulini a vento. Di questi tempi tutti sono bravi a leggere i bilanci e a capire i movimenti di gente che sposta ogni giorno interessi enormi in tutto il mondo,Ma così è, ci ho fatto l’abitudine. Io mi siedo comodo e osservo il lavoro di chi sa fare aspettando il meglio per la mia Inter!