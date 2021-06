Il presidente nerazzurro fa sentire la sua voce e. Non è la prassi in realtà, può capitare anche che Steven non parli proprio e deleghi ai suoi dirigenti.che comunque nella nostra testa era ben delineata.Ma credo sia stato doveroso da parte del numero uno nerazzurro mettere a tacere le voci incontrollate che stavano impazzando via social e a mezzo stampa.Non cadiamo dal pero e, anche se si è insistito a condannare solo l’Inter come da annoso sport nazionale, anche la quasi totalità delle società italiane ed estere sta sul bordo del cornicione.perché il calcio sta andando incontro alla inevitabile insolvenza,o. Insomma il grido di dolore lo stanno lanciando tuttifacendo i conti in tasca ad una proprietà cinese presa, chissà per quale motivo, in evidente antipatia dai media.Purtroppo adesso è doverosoe per cercare di non affossare un situazione che potrebbe, per tutti, diventare insostenibileLa Juventus ha venduto Zidane perché a 150 miliardi non si poteva dire di no, l’Inter ha venduto Ibra perché 50 milioni più Eto’o erano caviale.Non stupiamoci,Hanno puntato ad una società economicamente sostenibile senza strafare e senza affondare le mani nel loro portafoglio cinese.e in squadra e francamente il trattamento che stanno ricevendo oggi è inaccettabile.Sia chiaro nessuno è esente da errori e da critiche ma qui a mio avviso si sta degenerando.e poi, quando gli è stato consentito dalle casse societarie, portando all’Inter gente come Marotta, Conte, Lukaku, Eriksen e Hakimi. Ha speso tanto senza farci “sbracare” mai.Mi dispiace ma vi sbagliate in pieno.Zhang in questi anni ha speso sul mercato i ricavi che la sua società otteneva, dai guadagni del botteghino, delle tv, delle competizioni e degli sponsor. Venendo a mancare, causa Covid, la maggior parte di questi introitiperché giovani, forti e desiderati, gli altri questo drammatico, infelice ma utilissimo lusso non lo hanno o se lo sono fatti scappare non rinnovando i contratti in tempo utile.C’è un mondo intero, quello del calcio, che piange, che sa di dover affrontare anni di “carestia” ma chissà perché si parla solo dell’Inter.