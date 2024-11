"Transatlantic Award": Milan, Lilly Italia e Mutti tra i premiati

Getty

che verranno consegnati il 2 dicembre nella serata organizzata da AmCham a Milano durante l’ormai tradizionale “Transatlantic Award Gala Dinner” per l’American Chamber of Commerce in Italy, andranno a numerose realtà che hanno rafforzato i rapporti e hanno operato importanti investimenti sull’asse transatlantico.Ecco chi sono:per l’acquisizione da parte del fondo americano RedBird Capital Partners. Questa acquisizione segna un nuovo capitolo nella storia del Club che oggi rappresenta un modello virtuoso nella Industry del calcio, consolidando il suo legame con il panorama internazionale e rafforzando ulteriormente la sua posizione globale nel mondo del calcio. L’integrazione di competenze e risorse tra Italia e Stati Uniti apre prospettive entusiasmanti per il futuro del Milan e per il calcio a livello globale.

LILLY ITALIATransatlantic Award a Lilly Italia, azienda di Indianapolis, presente in Italia da oltre 65 anni con uno degli stabilimenti produttivi più innovativi al mondo in ambito farmaceutico, per aver annunciato un nuovo impegno nel paese di oltre 750 milioni di euro entro il 2025 per rafforzare la produzione di farmaci innovativi per il trattamento del diabete e dell’obesità, destinati ad oltre 7 milioni di pazienti in 70 Paesi nel mondo. Lilly contribuirà al PIL italiano con 1,5 miliardi di euro entro il 2025, attivando oltre 6000 posti di lavoro nel Paese, supportando inoltre la ricerca e sviluppo di terapie innovative in numerose aree terapeutiche ad alto impatto sociosanitario ed economico, come il diabete e l’obesità, l’oncologia, l’Alzheimer e l’immunologia.ENOVISTransatlantic Award a Enovis per l’acquisizione di Limacorporate S.p.A., azienda italiana del settore medicale produttrice di impianti ortopedici. Grazie alla tecnologia brevettata come il Trabecular Titanium e alla produzione additiva 3D, Lima amplia e completa il portafoglio Enovis, rafforzando la loro posizione come leader globale nel mercato della ricostruzione ortopedica. Enovis rinnova il proprio impegno verso l’Italia con un piano strategico di ampliamento della produzione e un forte impatto occupazionale. Grazie all’acquisizione di LimaCorporate e all’inaugurazione di un nuovo stabilimento a Villanova di San Daniele del Friuli, raddoppia la capacità produttiva e crea centinaia di nuovi posti di lavoro. Questo investimento sottolinea la volontà di valorizzare le eccellenze locali e fare dell’Italia un punto di riferimento globale per l’innovazione ortopedica.

MICROSOFTTransatlantic award a Microsoft per l’investimento da 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni, il più grande in Italia fino ad oggi, per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscale cloud e di Intelligenza Artificiale, oltre a un piano di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione di Italiani entro la fine del 2025. Con questo investimento, la Cloud Region ItalyNorth diventerà una delle più grandi Regioni data center di Microsoft nel continente e svolgerà un ruolo cruciale nel soddisfare i requisiti europei di Data Boundary. Fungerà inoltre da hub di dati chiave per il Mediterraneo e il Nord Africa, supportando il Global Partnership on Investment and Infrastructure e il piano del Governo sotto la presidenza del G7 per promuovere la collaborazione con il Sud del mondo.

MUSIXMATCHTransatlantic Award a Musixmatch s.p.a, la più grande music data company globale, per l’ingresso del fondo di Private Equity americano, TGP come azionista di maggioranza in un’operazione di buy out siglata nel luglio 2022. Musixmatch, che rappresenta più di 250,000 Music Publishers nel mondo e più di 1 milione di artisti, ha saputo rivoluzionare la fruizione della musica nell’epoca dello streaming digitale attraverso la creazione di una nuova esperienza musicale legata ai testi delle canzoni, siglando partnership con i principali players globali di digital streaming come Spotify, Apple music, Instagram, Amazon Music, Google, Youtube, e Shazam siglando accordi con le maggiori etichette discografiche mondiali come Sony Music, Warner Music, Universal Music. Ad oggi la tecnologia e i contenuti di Musixmatch sono utilizzati da più di 1 miliardo di persone nel mondo su base mensile.

MUTTITransatlantic Award a Mutti, per il grande apprezzamento riscontrato dal mercato americano, nel quale l’azienda si è distinta come marchio italiano preferito dai consumatori nel settore dei derivati del pomodoro. Un risultato ottenuto grazie a un investimento costante per consolidare la presenza di Mutti negli Stati Uniti e che, grazie a un’efficace strategia di marketing e comunicazione, ha contribuito ad accrescere il prestigio del Made in Italy nel settore alimentare, simbolo di qualità ed eccellenza. La capacità di Mutti di affermarsi come leader di mercato in un contesto altamente competitivo rafforza la sua posizione di ambasciatore del food italiano negli Stati Uniti, con una proiezione di crescita continua in un mercato in cui la domanda di prodotti di alta qualità è in costante espansione.

POGGIPOLINITransatlantic Award a Poggipolini per l’acquisizione di Houston Precision Fasteners, azienda leader nella produzione di fissaggi critici e speciali, stampati a caldo, e in componenti meccanici di precisione. L’operazione non solo consolida un posizionamento unico nei settori aerospace e difesa, ma abilita l’accesso strategico di una PMI italiana nel settore difesa e spazio americano. Unendo talento ad eccellenza internazionale, Poggipolini conferma la sua missione di guidare l’innovazione tecnologica e di elevare il Made in Italy nel mondo.SOFIDELTransatlantic Award a Sofidel per i cospicui investimenti – superiori a un miliardo di dollari – realizzati nel corso del 2024 che hanno portato all’acquisizione di cinque nuovi stabilimenti: a Duluth (in Minnesota), Shelby (North Carolina), Lewiston (Idaho), Las Vegas (Nevada) ed Elwood (Illinois), facendo di Sofidel il quarto produttore di tissue del Nord America e creando le condizioni per alimentare la sua ulteriore crescita in un mercato dinamico e in espansione.Durante la serata verrà consegnato anche il premio speciale “Transatlantic Academic Award” a:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LINKTransatlantic Academic Award all’Università degli Studi Link per aver favorito attivamente la cooperazione tra Italia e Stati Uniti. L’Ateneo, che ha da sempre una vocazione internazionale, ha siglato negli ultimi due anni tre importanti accordi di collaborazione, che prevedono lo scambio di studenti e docenti e diverse attività di carattere accademico, educativo e culturale, con grandi realtà universitarie americane: la School of Law della Loyola University di Los Angeles, la St. John’sUniversity di New York, e La Jolla Institute for Immunology di San Diego, tutte eccellenze in aree di studio di primaria importanza, come la giurisprudenza, le scienze politiche e la medicina.