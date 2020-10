Un vero e proprio capolavoro. Amad Traoré al Manchester United è un grande affare, nato all'improvviso proprio quando il Parma - ancora amareggiato - aveva prenotato il prestito del gioiellino classe 2002 dell'Atalanta sperando di farne il nuovo Kulusevski. E invece spunta... lo United, proprio così, operazione da 40 milioni bonus compresi, 25 garantiti e altri 15 vincolati al futuro del ragazzo con i Red Devils.



Che non hanno preso l'obiettivo Sancho, ma hanno virato sul talento che verrà investendo su Traoré, un gol in 26 minuti di Serie A fin qui. Niente male come biglietto da visita, un'operazione chiusa dalla BASE Soccer con Paolo Busardò e Frank Trimboli a curare il passaggio-lampo al Manchester United, con la solita efficacia sul fronte inglese e non solo. Si farà da gennaio per tempi tecnici e passaporto, Traoré è pronto decollare. Old Trafford chiama...