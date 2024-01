Traoré è guarito ed è in Italia: la malaria è alle spalle FOTO. Il Napoli vuole chiudere subito

Buone notizie dopo la grande paura.da una malattia che non sembrava fosse più una preoccupazione e che, invece, ha colpito ancora. Il centrocampista ex-Empoli ed ex-Sassuoloin cui era stato convocato dalla sua Costa D'Avorio e da allora era rimasto ai box con tanta preoccupazione espressa anche dal suo attuale club.A confermare la malattia nei giorni finali del mese di dicembre era stato Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth, che parlando dell'assenza di Traorè aveva preannunciato anche un lungo stop ():Un mini-calvario che però è finalmente finito. Nella giornata di ieri, infatti,, si è recato a Roma per svolgere. La conferma è arrivata proprio dall'agenzia di procuratori che lo gestisce, la GG11 di Gabriele Giuffrida che ha postato una foto sui propri canali social all'esterno dell'Hotel Bulgari della Capitale accompagnata dalla scritta:Sono tante le società che si sono informate per lui o a cui è stato proposto. Fiorentina, Lazio e Roma sono in corsa, ma chi sta provando a muoversi con maggior insistenza per evitare la concorrenzache dopo aver ceduto Elmas ha urgenza nel chiudere un acquisto in mezzo al campo. L'operazione è fattibile in prestito con diritto di riscatto e non con l'obbligo, condizione prioritaria per De Laurentiis anche in vista di un'estate, la prossima in cui tanto potrebbe cambiare. Traoré è finalmente guarito ed è pronto a tornare in campo, l'Italia è di nuovo nel suo destino.