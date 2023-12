Negli ultimi anni la Premier League si è spesso riuscita ad accaparrare i migliori giovani prodotti dalle squadre di Serie A. È il caso, per esempio di Hamed Junior Traoré, centrocampista cresciuto nell'Empoli ed esploso col Sassuolo nelle ultime stagioni, prima di trasferirsi al Bournemouth per circa 25 milioni di euro un anno fa. L'inizio di stagione non gli ha regalato molto spazio in campo e così il classe 2000 punta a un ritorno in Serie A: diversi club sono interessati a lui, con Fiorentina, Lazio e Napoli in prima fila...