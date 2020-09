Ore 15.58 - Niente partita.

Il Trapani non ha avuto l'ok dagli organi preposti a scendere in campo.

La Casertana torna casa. pic.twitter.com/8sQm3rCE1Z — Casertana F.C. (@CasertanaFC) September 27, 2020

Laè partita dopo l'annuncio di sciopero da parte dell'Aic, che ha poi trovato un accordo sulle liste. Il caos, però, non si ferma., infatti, non si gioca. Il motivo? Mancanza di documenti da parte del club casalingo: gli ispettori federali, infatti, hanno attestato che mancherebbero le condizioni per svolgere il match, in quanto non ci sono documenti sul tesseramento del medico. Ora si va verso lo 0-3 a tavolino.momenti di tensione sono alti in casa. Scontro verbale tra il presidenteed: "Abbiamo fatto di tutto per sostituire il dott. Mazzarella, ma non c'era tempo . L'ho chiamato da stamattina" le parole di Pellino. Questa la risposta di Evacuo: "Dai la colpa a Mazzarella, poi i giocatori sindacalisti, poi i tifosi con le spranghe, poi ai dipendenti. Dai la colpa a tutti. Ci stai facendo fare figure di m****. C'era tempo per tesserare allenatore e medico. L'allenatore è stato tesserato con una pec di ieri sera. Il regolamento dice che ci vuole il dottore per fare le partite di calcio, forse lei non è informato. Lei dovrebbe stampare i regolamenti. I fatti dimostrano che lei non li conosce".