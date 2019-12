Fabrizio Castori, allenatore del Trapani, si presenta in conferenza stampa: "Credo fortemente nella salvezza e mi sono rimesso in gioco perché mi piacciono le sfide. Ringrazio i Direttori Mangiarano e Nember per questa opportunità. Mi piace un calcio fatto di intensità, grinta e di velocità. A me non interessa parlare di moduli, a me interessa che i giocatori lavorino con la testa e con la velocità. Questa squadra sarà pure inesperta ma ha ampi margini di crescita perché se la può giocare con tutti. Da dove si riparte? Da zero. Mi piace il calcio verticale e queste sono le mie idee. Voglio che questi ragazzi lavorino intensamente e devono essere consapevoli loro di raggiungere la salvezza. Io ci credo fortemente e anche loro ci credono, spero di fare bene per raggiungere questo obiettivo".