Trapani-Cosenza 2-2 (primo tempo 2-2)



Marcatori: 6' Pierini (C), 17' Moscati (T), 43' Pettinari (T), 46' Pierini (T)



Trapani (3-5-1-1): Carnesecchi; Scognamillo, Pagliarulo, Fornasier; Del Prete, Corapi (60' Tulli), Taugourdeau, Colpani (61' Aloi), Scaglia (74' Luperini); Moscati; Pettinari. All. Baldini.



Cosenza (4-3-2-1): Perina; Bittante, Idda, Capela, Legittimo (65' D'Orazio); Sciaudone (81' Broh), Kanoutè, Bruccini (74' Machach); Pierini, Baez; Riviere. All. Braglia.



Arbitro: Prontera di Bologna.



Ammoniti: 14' Del Prete (T), 25' Legittimo (C), 54' Colpani (T), 85' Aloi (T), 87' Pagliarulo (T), 87' Capela (C), 89' Fornasier (T)



Espulsi: 90' Pagliarulo (T), 90' Capela (C)