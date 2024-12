Trapani, è ufficiale Capuano

La sconfitta contro il Benevento nell'ultimo weekend, in occasione della diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C, è costata l'allontanamento di Aronica e la scelta del presidente Antonini di provvedere ad una nuova sostituzione.Questo il comunicato del club siciliano: “La società FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico mister Salvatore Aronica. All’allenatore il ringraziamento non solo per l’impegno profuso ma soprattutto per la signorilità dei compartimenti tenuti sin dal primo giorno verso la società. Pertanto, la proprietà si augura di continuare ad avere Sasà nel proprio gruppo per supportarci come ha fatto fin ora sul campo.L’Fc Trapani 1905, al tempo stesso, è lieta di comunicare che Ezio Capuano è il nuovo allenatore. La presentazione del neo tecnico granata si svolgerà domenica 15 Dicembre alle ore 12,00 presso la sala Stampa “Franco Auci” dello stadio Provinciale.Sulla scelta di Capuano,ha commentato: "come lui, ho deciso di dare una svolta radicale e provare a riprendere in mano una stagione che ci vede impegnati ancora su tutto, dal campionato alla Coppa Italia. Da oggi siamo più determinati e convinti che mai".Il Trapani occupa l'undicesimo posto in campionato con 24 punti, conquistati con un bottino di 6 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte.