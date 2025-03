Trapani, furia Antonini: "Esonero Torrente, non posso continuare a vedere questo scempio". Torna Aronica

Il Trapani perde il derby contro il Catania e il presidente Valerio Antonini tuona: annuncia l'esonero di Vincenzo Torrente attaccandolo duramente e il ritorno di Salvatore Aronica in panchina.Una domenica complicatissima per il Trapani, che nella 34esima giornata del Girone C di Serie C cade in casa, al Provinciale, nel derby contro il Catania, che vince 3-0 con i goal di Armando, Gabriele Giulio, che con soli 32 punti dopo 30 giornate vede lo spauracchio dei playout. Un ko che costa la panchina a Vincenzo Torrente duramente attaccato daal termine della gara.

- Il presidente del Trapani è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara, partendo dalle scuse per una stagione fallimentare: "Inizio la conferenza chiedendo scusa alla città e ai tifosi, non dico per una prestazione ma per un periodo indecoroso che la squadra ha messo in campo. Il principale responsabile sono io, perché ho dato fiducia a chi non la meritava,. Oggi abbiamo toccato l'ultimo gradino della scala. Il secondo tempo è stato umiliante dal punto di vista del gioco, è giusto che oggi i giocatori sappiano che tutte le responsabilità dal punto di vista tecnico non sono più degli allenatori.".

- Antonini prosegue: "D'altronde finché le società sono schiave e vittime dei contratti è chiaro che non c'è via d'uscita se non quella di continuare a pagare. Il cambio ora serve a evitare il peggio visto che il Messina continua a vincere. Se non facciamo quattro punti finiremo a fare i playout, altro che playoff...".- Niente dimissioni da parte di Torrente, Antonini allora procede con l'esonero: ". Ho sbagliato la scorsa settimana: mi sono fidato nuovamente, ma oggi non possiamo continuare con questa gestione tecnica fallimentare".

- Alle parole di Antonini, fa poi seguito il comunicato ufficiale del Trapani: "La società Fc Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico mister Vincenzo Torrente. Contestualmente è stato esonerato anche il preparatore atletico, Alessandro Pastore. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata nuovamente a mister Salvatore Aronica. Aronica nel pomeriggio di domani dirigerà il suo primo allenamento".