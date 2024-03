Trapani-Imolese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La prima finalista della Coppa Italia Serie D 2023/24 è il Follonica Gavorrano, che dopo aver eliminato il Varesina sfiderà una tra Trapani e Imolese nell'ultima partita della competizione. Le due squadre si affronteranno mercoledì 20 marzo alle 20.30, si riparte dalla vittoria del Trapani che nella gara d'andata aveva vinto 2-1 in trasferta diventando ora la favorita per il passaggio del turno. I granata stanno dominando il girone I: primi a +14 sulla seconda, potrebbero festeggiare la promozione in Serie C già in primavera; l'Imolese è a metà classifica nel girone D, è a nove punti dalla zona playoff e arriva da uno 0-0 con il Prato.



IL CAMMINO DEL TRAPANI IN COPPA ITALIA SERIE D - Il cammino del Trapani nella Coppa Italia Serie D è iniziato a ottobre quando ha fatto fuori la Sancataldese nei trentaduesimi di finale; nei sedicesimi ha eliminato l'Akragas, e poi ha superato gli ottavi vincendo a tavolino contro l'Angri che non si era presentato in Sicilia "date le avverse condizioni metereologiche" si leggeva su un comunicato. Ai quarti hanno fatto fuori la Fidelis Andria e ora dovranno giocare la semifinale di ritorno dopo la vittoria per 2-1 in casa dell'Imolese.



IL CAMMINO DELL'IMOLESE IN COPPA ITALIA SERIE D - La prima vittima dell'Imolese nella Coppa Italia Serie D è stato il Forlì, eliminato ai trentaduesimi; nei sedicesimi hanno fatto fuori il Corticella e negli ottavi l'Imolese è passata contro il Campobasso. L'ultima partita prima della doppia sfida col Trapani è stata la vittoria contro la Nuova Florida ai quarti e ora l'Imolese dovrà provare a ribaltare l'1-2 della gara d'andata per conquistare un posto in finale.



TRAPANI-IMOLESE CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Trapani-Imolese

Data: 20 marzo 2024

Orario: 20.30

Canale TV: Telesud Trapani e La Tr3

Streaming: Telesud Trapani e La Tr3



PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI-IMOLESE



TRAPANI (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Morleo; Acquadro, Crimi; Kragl, Sbrissa, Convitto; Cocco.

IMOLESE (3-5-2): Adorni, Ale, Elefante, Dall'Osso, Mattiolo, Gulinatti, Capozzi, Ciucci, Daffe, Vlahovic, Raffini.