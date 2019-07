La Società Trapani Calcio comunica l’ingaggio del calciatore Nikola Jakimovski, che ha sottoscritto un contratto annuale. Nato a Kriva Palanka (Macedonia) nel 1990, Nikola ha iniziato la sua carriera in Italia nel Varese in Serie B nella seconda parte della stagione 2014/2015, passando l’anno successivo al Como e, quindi, al Bari. Per due stagioni (2016/2017 e 2017/2018) è stato un calciatore del Benevento in Serie B e in Serie A. A gennaio 2018 si è trasferito al Vicenza in Serie C e nella stagione successiva al Bisceglie. Da gennaio 2019 è stato un giocatore del Larissa (Serie A greca).