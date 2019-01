Giovanni Trapattoni e lo sbarco sui Social: avreste mai detto che Giovanni Trapattoni sarebbe sbarcato sui Social alla veneranda età di 79 anni suonati? Eppure eccomi qua, attivo in un mondo sempre più digitale.



Ottobre 2018.

Ci è voluto del tempo per abituarmi alla pensione. Per essere più precisi ci sono voluti 5 anni di “minacce” di mia moglie per accettare quello che non volevo ammettere: “Era giunto il momento di ritirarsi definitivamente dal mondo del calcio”.



Ho dovuto affrontare l’inevitabile corso della vita che avevo cercato così disperatamente di rimandare. E solo Dio lo sa quanto sia stato difficile buttare giù il boccone.

Io, che per una vita avevo lavorato instancabilmente ogni giorno per costruirmi la strada da percorrere, mi ero rassegnato finalmente al mio destino… Un destino composto da una pensione che mi spaventava per la sua monotonia. Una condanna a sentire il corpo invecchiare lontano da un campo di calcio.



E pensare che ci ho persino riprovato per vie traverse, reinventandomi come telecronista! Ma il mio approccio genuino e passionale non mi ha portato lontano. Quella che si può definire una carriera breve ma intensa.

Insomma, mi ero messo l’anima in pace da qualche tempo quando uno dei miei nipoti tira fuori l’argomento dei Social Media a tavola.



“Nonno tu avresti tutte le carte in regola per essere un influencer e diventare viral”

Una battuta, un’idea condita di follia a cui tutti abbiamo riso. Una scintilla però si era insinuata inconsciamente dentro di me, suscitando curiosità per quel mondo digitale che non mi era mai interessato più di tanto.



Ed è così che pian piano l’idea ha preso la forma e il sapore di una sfida da cui Giovanni Trapattoni non si sarebbe tirato indietro. A 79 anni inoltrati ero pronto per scrivere l’alba di un nuovo capitolo della mia vita.

E voi giustamente potreste domandarvi: “Scrivere su cosa?”



Ebbene, data l’età e le esperienze accumulate, vorrei riuscire a comunicare i valori che mi hanno fatto diventare la persona che sono e, allo stesso tempo, sensibilizzare su dei temi a me cari.



Nella nostra società si evidenzia spesso il crescente distacco fra i giovani e le altre generazioni. A mio avviso, una delle cause di questo fenomeno è da ricercare in un diverso modo di comunicazione. Ma non sono qui per giudicare o critare qualcuno. Nel mio piccolo cerco soltanto di colmare il divario imparando e usando questi mezzi così cari ai giovani, il nostro futuro.