Trasferte troppo costose per i tifosi? Nessuna paura, ci pensa il club. È il caso dell’Hull City, che ha deciso di offrire ai propri supporters tutti i viaggi per le restanti gare esterne della squadra militante nella Serie B inglese. Precisamente nove, a partire dalla sfida allo Stoke City fino al termine della stagione. Già disposti degli autobus gratuiti, che faranno risparmiare ai tifosi (chiamati a percorrere circa 5.000 km ti trasferte) circa 320 sterline solamente per il costo per la benzina. Una iniziativa commentata così da Acun Ilicali, presidente dell’Hull City: “Il periodo che stiamo attraversando è difficile, se possiamo aiutarli è giusto farlo”.