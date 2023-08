Tre acquisti in nove giorni per il Cagliari: Petagna il primo obiettivo per l'attacco, il greco Chatzidiakos arriva a settembre. E club ancora alla ricerca del secondo difensore richiesto da Ranieri.



In uscita Kourfalidis e Desogus, che piacciono alla Ternana come riferisce Ansa. Ma sul greco ora è piombato pure il Palermo. Altra partenza sicura è quella di Pereiro.