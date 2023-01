in un tragico incidente in elicottero. Tre anni senza il, icona dell'NBA e patrimonio di chiunque ami lo sport. Adorato da tanti, detestato da altrettanti.. Campione del basket e non solo, una di quelle figure capaci di trascendere la propria disciplina e diventare fonte d'ispirazione per i campioni di tanti altri sport. Dal tennis alle corse automobilistiche, ma per Kobe al centro di tutto c'era sempre il pallone.. Quella che gli aveva dato anche l'Italia, sua patria d'adozione. Le prime partite allo stadio con papà Joe a vedere lain Serie B, poi la simpatia per alcuni importanti club europei., rinsaldato da quella visita a Milanello . E non è un caso che tra chi porta avanti la legacy di Kobe ci sia proprio il Diavolo. La, quel mix di passione, ossessione,voglia di competere,mancanza di paura fondamentali per l'ex guardia dei Los Angeles Lakers per vincere. E' stata il cardine del pensiero di tanti calciatori nel corso degli anni, a Milanello c'è chi ancora la sente particolarmente come, grande appassionato di basket e NBA. El'ha usata per caricare la sua squadra nelle battute finali della cavalcata scudetto della scorsa stagione. " The job's not finished ", "" la celeberrima frase esclamata durante le Finals del 2009, sul 2-0 per i Lakers contro gli. "" diceva il tecnico rossonero dopo il 2-0 sull'Atalanta, penultimo passo del Milan verso lo scudetto. Vincere, il modo migliore per onorare una leggenda che ancora oggi con i suoi insegnamenti guida lo sport: non è solo il basket a piangere ancora Kobe Bryant.