Secondo quanto riportato dal quotidiano Irish Mirror, il Real Madrid si è aggiunto alla lista delle squadre interessate al giovane talento irlandese dello Shamrock Rovers, Naj Razi. Il trequartista irlandese, negli scorsi mesi, era finito anche nel mirino di Arsenal e Chelsea, dopo essersi messo in mostra nel campionato europeo under 17 e aver ricevuto il premio come miglior giocatore irlandese dell'anno nella categoria under 17.