Secondo quanto riportato dal portale 90min, il Chelsea si è aggiunto alla corsa al terzino classe 2004 del Boca Juniors Valentin Barco. Negli scorsi giorni già il Manchester City e il Brighton avevano messo gli occhi sul talento argentino, il cui contratto scade il 31 dicembre 2024 e per cui un possibile prolungamento di contratto sembra molto lontano. Le big della Premier restano quindi in corsa insieme alla Juventus che da tempo segue il giocatore anche se, al momento, il Manchester City è in vantaggio per il terzino argentino.