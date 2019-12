Sistemata la panchina della Fiorentina, con l'ingaggio di Beppe Iachini, in Serie A restano almeno altri tre allenatori in bilico.



Al Genoa Enrico Preziosi ha già da giorni pronta la lettera di dimissioni da recapitare a Thiago Motta, all'Udinese Luca Gotti potrebbe presto tornare ad allenare la Primavera e al Torino Walter Mazzarri gode ormai di una fiducia limitata e condizionata. Ognuno dei tre club ha pronta una lista di alternative nelle quali l'unico comune denominatore sembra rappresentato dal nome di Davide Nicola, a cui peraltro anche la stessa società viola aveva fatto più di un pensiero.



Tutti club ai quali per un motivo o per l'altro il tecnico piemontese è particolarmente legato. Con rossoblù e granata l'ex difensore ha disputato gli anni migliori della sua carriera di calciatore, lasciando oltretutto un ottimo ricordo nelle due tifoserie; in Friuli, invece, Nicola ha trascorso la sua ultima avventura in panchina, prima di essere esonerato nonostante la squadra navigasse fuori dalla zona retrocessione.



Fermo dallo scorso marzo, proprio all'indomani della fine della sua esperienza all'Udinese, Nicola scalpita all'idea di tornare ad allenare e non è detto che la chiamata giusta possa giungere già nelle prossime ore.