Tre goal annullati, furia Villarreal contro il VAR: Akhomach rompe il monitor dopo il fischio finale

Il finale di gara tra Villarreal e Real Sociedad nell'ultimo turno di Liga è stato a dir poco infuocato, i padroni di casa in particolare se la sono presa con l'arbitro e con il VAR che nei minuti finali hanno annullato loro ben tre goal, due per fuorigioco e uno per fallo, e dato cartellini gialli pesanti come quelli che costano le squalifiche di Cardona e Gueye.

Ilias Akhomach non era della partita, il talento marocchino classe 2004 è infortunato per la rottura del legamento crociato del ginocchio rimediata lo scorso 9 novembre, ma ha partecipato alla vibrante protesta della sua squadra e ora rischia una lunga squalifica.- Secondo il rapporto dell'arbitro, riporta Mundo Deportivo, Akhomach ha perso la testa: "Il giocatore si è avvicinato urlando: ‘’, dovendo essere allontanato dall'area dai giocatori e dai tecnici del suo club", ha scritto il direttore di gara. Un atteggiamento che da solo costerà almeno due giornate di stop per Akhomach, visto che non era nella lista dei convocati e non poteva scendere in campo. Ma non finisce qui.

- Il referto di gara evidenzia la successiva reazione del giocatore, che finisce per: "Una volta uscito per dirigersi verso la zona spogliatoi,". Questa reazione potrebbe costargli fino a quattro giornate di squalifica, nonostante l'inattività per l'infortunio.