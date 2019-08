Supermario Balotelli al primo giorno di Brescia. L'attaccante classe 1990 ha segnato tre gol e regalato due assist davanti ai mille tifosi corsi al centro sportivo di Torbole Casaglia per assistere al primo allenamento con la maglia delle Rondinelle. Dopo i test fisici Balotelli ha partecipato alla riunione tecnica di Eugenio Corini e poi è tornato sul terreno di gioco con i suoi nuovi compagni, prima per il lavoro atletico e poi per la partitella.