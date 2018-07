Marko Pjaca, ma anche Nikola Milenkovic: la trattativa fra Juventus e Fiorentina si allarga ad altri obiettivi. Fa il punto Tuttosport: sul croato manca l'accordo, la Juve vuole che giochi ma vuole anche tenere il diritto di riacquisto. La Fiorentina non la pensa così e non vuole venire incontro alla Juve, ma potrebbe farlo in ottica futura: i bianconeri vorrebbero una corsia preferenziale su Federico Chiesa e sul difensore serbo, non per ora ma per l'anno prossimo.