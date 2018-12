Se non proprio un fantasma, poco ci manca. Parliamo di, attaccante greco classe 1988, quello che ai bei dì in cui giocava nell'amava festeggiare i gol mimando il gesto della. Ma adesso che gioca in un'altra squadra il cui nome richiama l'idea dell'Olimpismo (l'È ciò che è successo proprio ieri. Partita fra Angers e Marsiglia, valida per la diciassettesima giornata di. Mitroglou è nella formazione iniziale, ma nessuno si accorge della sua presenza per i 45 minuti in cui Rudi Garcia lo tiene in campo. Perché il greco,. No, non si tratta di un refuso. Proprio tre. Uno dei quali è il calcio d'inizio . La statistica è arricchita da un'ulteriore informazione: tutti e tre i palloni toccati sono stati passaggi riusciti. Almeno questo., unitamente a Maxime López. E che uno dei due sostituti (Bouna Sarr) abbia segnato a 6' dalla fine il gol del definitivo 1-1 è un ulteriore dato da tenere in considerazione. Per il greco gira tutto nel verso contrario.In queste ore la misera prestazioni di Mitroglou sta facendo il giro del mondo , accompagnata dalle considerazioni sul. E certo, è vero che in Francia il rendimento dell'attaccante non sia sempre stato così penoso. Nella scorsa stagione, la prima in Ligue 1, ha accumulato 30 partite e 13 gol. Quest'anno, invece, un disastro. Fin qui 19 partite e 3 gol. Più i tre palloni giocati ieri. Il Marsiglia lo ha messo sul mercato e spera di cederlo a gennaio. In bocca al lupo.