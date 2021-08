Olivier, in questa pre-season, è la certezza del: 3 gol, tante belle giocate, unache fa rima con. Quella che è mancata, invece, fino a questo momento, è la spalla al 9: si è iniziato col nuovo 10,, alle spalle del francese, per concludere con un attaccante al fianco dell'ex Chelsea (Rebic) e un'ipotesi 4-4-2 in attesa del nuovo trequartista. Ecco, il nuovo fantasista è il tema caldo, al pari di, in questi ultimi 15 giorni di mercato. E il preferito è sempre NikolaUn primo tentativo, col, è andato a vuoto, ma la percezione è che il club russo sia pronto ad aprire a condizioni più consone alla richiesta del. Il giocatore considera conclusa la sua esperienza coi rossoblù e, dopo 3 presenze, e 1 assist, in questo inizio di Premier Liga, sta spingendo per fare le valigie; il, dal canto suo, sta prendendo in considerazione il prestito oneroso, molto alto, con diritto di riscatto, che si può trasformare in obbligo al raggiungimento di determinati risultati individuali e di squadra.C'è un altro nome che il Milan continua a seguire, in quanto gradito alla dirigenza e allo staff tecnico, quello di Isco. Due minuti ieri contro l'Alaves, per il trequartista spagnolo che è sempre più fuori dal nuovo ciclo Ancelotti con le Merengues: i rapporti tra il Milan e il Real sono ottimi e questo può aiutare un affare difficile, ma che può diventare possibile nel finale.