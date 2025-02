Trevisani: "Conceiçao via a fine stagione". Caressa: "Milan non contento che vada al funerale di Pinto da Costa"

anche negli studi televisivi. Domenica sera a Pressing su Canale 5 il giornalista Carloha commentato:che ha permesso di vincere uno scudetto arrivando davanti all'Inter".Il collega Riccardoconcorda: "Pioli era migliore di Paulo Fonseca e di SergioAl Club di Sky, Fabiorivela: "Secondo quanto ci risulta,, ndr). Dopo tutte le sue dichiarazioni, non sta tirando troppo la corda? Martedì a San Siro c'è la partita col Feyenoord in Champions League… Leao, che spesso viene criticato, è primo nel Milan per expected goals senza rigori, tiri ed expected assist".

L'ex difensore dell'Inter, Beppe, ma perché poi quando entra dà la svolta".L'ex centrocampista della Juventus, Giancarlo. Ha tanti calciatori forti, ma per giocare insieme tutti devono togliersi qualcosa. Non ci credo che Fonseca e Conceiçao abbiano dovuto lasciarne fuori almeno uno alla volta per far giocare gente tipo Musah".