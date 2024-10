Trevisani: "Dimarco come Beckham? Il livello è quello"

Getty Images

Altra super prestazione dicon la maglia della Nazionale e dopo la prestazione super con tanto di assist sfonrato nel 2-2 contro il Belgio è arrivata la conferma anche nel 4-1 rifilato ad Israele con ulteriore assist per il 3-1 di Frattesi. La crescita è evidente a tutti e i paragoni con i migliori esterni al mondo si sprecanoSe per grandi ex-calciatori è un top assoluto, come per l'ex interista Evaristo Beccalossi che intervenendo dagli studi di Netweek lo ha definitoc'è chi addirittura ha scomodato, ovviamente a piede invertito, il paragone con l'ala inglese, ex-stella di Manchester Uniter, Real Madrid e anche Milan,

Un paragone calzante, almeno secondo il noto giornalista e opinionista Riccardo Trevisani che, intervenendo dagli studi di Cronache ha ribadito l'incredibile qualità che sta mostrando il terzino interista: "L'Italia ha in rosa un calciatore che obiettivamente fa un altro sport quando tocca il pallone, ovvero Federico Dimarco: mette dei palloni che vede solo lui. È peggio di Calhanoglu, fa cose che non esistono.A Parma apprezzavo il suo sinistro, ma non avrei mai pensato che sarebbe diventato questa roba qua: è una specie di arma impropria ed è quasi sconveniente averlo in campo, non si può avere uno con quel piede lì".