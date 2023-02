Riccardo Trevisani è intervenuto su Radio Bruno Toscana dicendo la sua sui temi caldi di casa Fiorentina: "Per la Fiorentina non arrivare in finale di Coppa Italia sarebbe un suicidio, ho grande fiducia nella squadra, nonostante i problemi d'organico. Alcune scelte di turnover non mi sono piaciute.



I SINGOLI - "Nico Gonzalez è un giocatore di livello superiore così come Barak e Amrabat quando sta bene. Cabral? Sono convinto che prima o poi sarà il titolare, potrà essere un punto di riferimento in questa squadra, Jovic è troppo discontinuo e non è una punta."