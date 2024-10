Getty Images

Trevisani sta con Lautaro: "Ha fatto vedere la tigna, assist delizioso"

5 minuti fa



Dagli studi di Mediaset, Riccardo Trevisani ospite di Pressing, ha parlato della prestazione di Lautaro Martinez nella sfida tra Empoli e Inter. "Ha fatto vedere la tigna, la voglia di determinare. Ha sfiorato di nuovo un gol simile a quello che non ha fatto contro la Juve e ha fatto un assist delizioso per il 2-0. Il 3-0 per lui è quasi facile".