David Trezeguet è nei guai. L’ex attaccante della Juventus, attualmente brand ambassador dei bianconeri, è stato infatti fermato questa notte, nel centro di Torino, ubriaco alla guida del suo Suv.



LA VICENDA - Il francese, secondo quanto riportato da La Repubblica, stava tornando da Monforte d’Alba, nelle Langhe, dove in compagnia di un altro ex bianconero, Mauro Camoranesi, aveva preso parte a una degustazione di diverse annate di Barolo, tra cui una bottiglia del 2006. Gli amministratori comunali li avevano ospitati poi per una cena in paese, con annesso assaggio dei prodotti tipici. Rientrato a Torino, in via Po, vicino piazza Castello, poco dopo mezzanotte Trezeguet è stato fermato dalla polizia. Visibilmente ubriaco, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, tra insulti e toni molto accesi. Dopo un’ora, gli agenti sono riusciti a convincerlo, spiegandogli che chi si rifiuta di fare l’alcoltest rischia il massimo della sanzione. L’esame, eseguito più volte, è risultato di molto superiore al limite consentito, con valori compresi tra 1,7 e 1,5. Trezeguet è stato dunque denunciato per guida in stato d’ebbrezza, oltre al ritiro della patente, ma rischia anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, per l’atteggiamento tenuto nei confronti dei poliziotti.