David Trezeguet parla di Victor Osimhen a DAZN: “Lo seguo altrove, perché lo vogliono tutti: se ne parla tantissimo sia in Germania che in Francia. Sta dimostrando tantissimo, l'aveva già fatto in una squadra meno nota come il Lille dove ha fatto benissimo. È il prototipo del centravanti moderno, è riuscito a diventare un attaccante con quel profilo lì, sa come muoversi dentro e fuori dall'area”.